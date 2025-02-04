陸有意求和準備啟動談判 不透過人民幣貶值來支持出口

華爾街日報、道瓊社等美媒引述知情人士報導，中國大陸無意發動關稅戰，已準備一份與川普政府展開貿易協商的初步方案，其中包括恢復執行2020年初與川普前任任期時達成，但尚未實施的貿易協議，北京也再次承諾不透過人民幣貶值來支持出口。

川普宣布新一輪貿易限制，包括對中國大陸加徵10%關稅，華爾街日報引述匿名消息來源談話指出，北京當局視該舉動為川普施壓，但未如競選時要脅時一舉增加60%，反映雙方仍有協議空間。

道瓊社引述熟悉北京思維的中美人士報導，大陸方面準備提議雙方重返早先未能達成的貿易協議，以設法擺脫川普政府進一步對中國大陸加徵關稅和技術管制，可見陸方渴望啟動貿易談判而非對抗。

美中貿易協商初步方案

道瓊社指出，白宮4日起將對大陸商品加徵10%關稅，但雙方顯然都沒打算發動全面的貿易戰。

況且中國大陸目前經濟狀態不佳，大陸領導人習近平早釋出和美國總統川普談判的意願。而川普也延後實施原本大部分揚言的關稅，表明他對對話仍持開放態度。

知情人士向道瓊社透露，陸方初步將提議將重點擺在恢復雙方2020年初和川普政府簽署，但未能落實的貿易協議。

2020年元月雙方簽署第一階段貿易協議，中國大陸承諾在2020年和2021年至少加購2,000億美元的美國商品和服務。

川普曾誇稱這是歷來「最偉大的協議」，但當時許多貿易專家和企業高層認為此目標根本不切實際。據彼得森國際經濟研究所的估計，中國大陸只購買58%承諾購買的美國商品。

知情人士透露，由於北京方面未能履行協議中對增加美國採購的承諾，如今準備和川普政府討論哪些領域可以擴大自美國進口的規模。

知情人士指出，陸方計劃包括向美國擴大投資，如在電動車電池等領域；重申不會透過貶值人民幣來獲取競爭優勢；以及承諾減少可合成芬太尼的原料出口。

據報導，為了營造積極的談判氛圍，北京還打算將抖音海外版TikTok視為「商業問題」來處理。知情人士指出，這是回應川普透露希望美中雙方各持該應用50%股份的言論。這表示大陸官方將避免干預，讓母公司字節跳動的投資人和有意收購的美國買家自行談判協議。



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