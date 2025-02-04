川普：取消加墨高關稅三條件 對談不預期有戲劇性結果

美國將課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅。美國總統川普2日指出，關稅短期內可能會有痛苦，但長期能讓美國不再被剝削；若加拿大與墨西哥要取消關稅，必須完成三條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國，以及阻止芬太尼（fentanyl）。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%關稅、加徵中國大陸10%關稅，預計4日上路。

川普2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上透露，他預計3日上午與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及墨西哥對話，但他不認為會有戲劇性的情況發生，因為「他們欠美國很多錢，美國實施關稅，相信他們會支付這些錢。」

川普對關稅議題最新觀點

川普表示，加拿大、墨西哥、中國大陸和太多國家過去幾十年來，在貿易、犯罪和毒品上，不斷剝削美國，但「那樣的日子結束了。」美國對加拿大、墨西哥和中國大陸，都有龐大的貿易逆差，「美國不會再當笨蛋」。

川普強調，「到美國製造商品，就沒有關稅。」他質疑，為什麼美國要損失數兆美元來補助其他國家？為什麼其他國家可以支付遠低於美國公民的費用來取得藥品？

川普重申，這會是美國的黃金年代。川普說，「會不會有痛苦呢？有（也可能沒有），但我們會讓美國再次偉大，這麼做值得其代價。」

川普表示，美國對加拿大和墨西哥有巨大的貿易逆差，兩國必須與美國達到貿易平衡，同時阻止非法移民進入美國，且阻止毒品芬太尼進入美國，才能夠取消25%的高關稅；在阻止芬太尼的部分，川普說，這也包括中國大陸。

至於加拿大日前表示，將以高關稅反擊美國，川普說，美國每年補助加拿大2,000億美元，但美國什麼都沒有得到。如果加拿大想玩關稅戰，他不在乎，「美國可以順加拿大的意，大家一起玩。」



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