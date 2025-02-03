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川普關稅大棒將落…恐爆出走潮？在陸台商「持續觀察」：評估生產基地備案

聯合報／ 記者黃雅慧／台北即時報導
美國總統川普重返白宮後再啟關稅戰，對於生產基地主要在中國大陸的台商而言成為考驗。（路透）
美國總統川普重返白宮後再啟關稅戰，對於生產基地主要在中國大陸的台商而言成為考驗。（路透）

美國總統川普日前宣布4日起對中國大陸商品加徵10%關稅，外界關注台商將如何因應。對此，台商3日在海基會2025台商春節活動受訪表示正在持續觀察之外，也有部分轉移生產基地的備案計畫。

川普1日下令自4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵25%關稅，對中國大陸商品徵10%關稅，以解決類鴉片止痛藥芬太尼、非法外國人入美的國家緊急狀態，該政策震撼亞洲市場。

南昌台商協會榮譽會長王恩國表示，川普目前加徵10％關稅，加上原來的25%，所以現在是總共是35％，他認為未來確實還有可能提高。他說，他自己從事出口相關行業，雖然不直接出口美國，而是通過第三地轉口，目前未受到關稅影響，但未來如果川普的關稅政策全面實施，風險就會很大，因此他現在也開始做一些評估，包括在印度另闢基地。

對於生產基地主要在大陸的台商而言，王恩國稱，他過年期間遇到的台商朋友，有些正在規劃針對大陸生產基地進行「部分」移轉。

南昌台商協會榮譽會長陳永和表示，目前還未聽到台商有出走潮，但他認為川普是二度上台，加上他是商人，雖然目前加徵10%關稅會有些影響，但川普會變來變去，所以10%的關稅會持續多久也在觀察之中。

陳永和觀察，台商可能會以轉移生產基地因應，但不認為會因為目前加徵10%關稅就出走，因為談及出走，「以前大概很多都已經先出走了。」

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