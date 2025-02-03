聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱將與加墨領袖通話：不會有所改變、他們欠我們很多錢

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普1日下令4日起對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，川普2日晚間表示，將於3日早上與加拿大總統杜魯多和墨西哥通話，但未說明會跟墨西哥總統薛恩鮑姆還是其他人員對話。

川普說，「我不認為會出現什麼戲劇性的變化。我們徵收關稅，他們欠我們很多錢，我相信他們會付錢的。」

杜魯多和薛恩鮑姆抨擊川普的關稅政策，兩人稍早通話討論相關事宜，通話聚焦加墨的外交及經濟關係，同意在川普徵收關稅期間保持密切聯繫，保持北美的競爭力和繁榮。

美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

川普控南非沒收土地 宣布調查並中斷所有資金

股市不妙！川普關稅來襲 道指期貨跌逾530點 那指100期重挫

川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

上班第一天若下跌幾百點要撿便宜嗎？老牛：川普2.0時代建議用價值投資

相關新聞

加國倡「拒買美國貨」 川普提撤關稅3條

美國課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，二月四日生效，美國總統川普二日指出，加拿大和墨西哥必須完成三條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國及阻止芬太尼。

美媒：陸準備協商 買更多美產品

美國總統川普下令對中國大陸加徵百分之十關稅，外界關注大陸將如何應對。華爾街日報報導，大陸已準備好與美國展開貿易協商，將提...

川普若加稅 歐盟：堅定反擊

美國總統川普二日晚間聲稱「肯定」會對歐盟施加新關稅，也再次批評美國對歐盟有大量貿易逆差，且歐盟向美國進口的汽車與農產品不...

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

美國總統川普2日預告，他擬3日與加拿大和墨西哥領袖對話，討論4日即將生效的高額關稅；川普3日表示，墨西哥同意派遣1萬名士...

是哪招？川普加關稅在即…連call加國總理兩次 又延後墨國關稅一個月？

美股3日早盤隨歐亞股開低走低，早盤一度重挫665點，但開盤1個多小時後跌勢急速收斂到100多點。這時墨西哥總統薛恩鮑姆突...

加拿大反擊關稅美國怕了？ 川普自曝連call杜魯多兩次

美國即將對加拿大商品開徵25%關稅，加國已採取反擊措施。白宮3日表示，加拿大把關稅命令誤解成鄰國之間的貿易戰。美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。