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加墨領袖通話討論川普加徵關稅！加拿大強勢反擊 逾5省下架美國酒
美國總統川普宣布對加拿大和墨西哥所有商品徵收25%關稅，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆2日舉行電話會議，討論相關事宜。杜魯多辦公室發聲明稱，通話聚焦加墨的外交及經濟關係，以及抱持北美的競爭力和繁榮。
加拿大和墨西哥都準備向進口的美國商品徵收報復性關稅。加拿大公布第一輪總值300億加元的貨品清單，包括蔬果、酒、奶類產品、服裝及衛生紙等。 稅率與美國徵收的25%看齊。CNN報導，為回應川普的關稅政策，加拿大至少有5個省，將把美國酒從政府批發貨架上撤下，此舉可能影響加拿大半數以上人口。
加拿大人口最多的安大略省省長福特（Doug Ford）已下令將美國酒下架，稱是時候選擇安大略省或加拿大製造的優質產品，表示禁令從4日開始生效。
CNBC報導，美國酒精飲品每年在加拿大的銷售額達9.65億美元。美國向加拿大出口的烈酒量也比其他國家還多。
墨西哥將於3日公布反制措施詳情，薛恩鮑姆表示，將包括關稅和非關稅措施，強調墨西哥不想對抗，但加徵關稅不能解決問題，需透過對話縮小分歧。
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