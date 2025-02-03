川普課徵關稅 加拿大：訴諸WTO尋求救濟

中央社／ 渥太華2日綜合外電報導

針對美國總統川普對進口商品課徵關稅，加拿大官員今天表示，將會訴諸世界貿易組織（WTO），並且根據一項區域性貿易協定尋求救濟。

法新社報導，不願意具名的官員在簡報中指出：「加拿大政府明確認為這些關稅違反美國曾經作出的貿易承諾。」

經數週威脅後，川普昨天簽署行政命令，將對所有加拿大進口商品課徵25%關稅，能源產品除外，僅徵收10%關稅。

該名官員表示：「顯然會根據我們跟美國的協定訴諸我們認為擁有的法律救濟管道。」這名官員指的是川普於2018年簽署的美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）。

針對加拿大官員口中屬「黃金標準」的此一協定進行的檢討定於明年展開。

加拿大計劃對川普的作法展開報復，今天公布將於4日生效、價值300億加元的首波1256項美國商品清單。

反制關稅第2波措施可能於未來數週內宣布，使得遭到針對的商品總值合計達1550億加元。

官員說：「希望我們採行的相關行動足以說服美國體認自己走錯了路，會展開接觸、針對如何回歸較正常狀態與我們合作。」

「否則，總理和其他人已經表明，會就所有選項進行考量，而且還有一系列其他措施可予以考慮。」

美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

川普特使：若俄烏停火 美國盼烏克蘭年底前舉行大選

若川普兌現課徵關稅承諾 歐盟：將予以堅定反擊

川普談關稅戰：為讓美國再次偉大 值得付出代價

川普政府關稅大刀下一波砍向台灣？ 經濟部回應了

相關新聞

加國倡「拒買美國貨」 川普提撤關稅3條

美國課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，二月四日生效，美國總統川普二日指出，加拿大和墨西哥必須完成三條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國及阻止芬太尼。

美媒：陸準備協商 買更多美產品

美國總統川普下令對中國大陸加徵百分之十關稅，外界關注大陸將如何應對。華爾街日報報導，大陸已準備好與美國展開貿易協商，將提...

川普若加稅 歐盟：堅定反擊

美國總統川普二日晚間聲稱「肯定」會對歐盟施加新關稅，也再次批評美國對歐盟有大量貿易逆差，且歐盟向美國進口的汽車與農產品不...

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

美國總統川普2日預告，他擬3日與加拿大和墨西哥領袖對話，討論4日即將生效的高額關稅；川普3日表示，墨西哥同意派遣1萬名士...

是哪招？川普加關稅在即…連call加國總理兩次 又延後墨國關稅一個月？

美股3日早盤隨歐亞股開低走低，早盤一度重挫665點，但開盤1個多小時後跌勢急速收斂到100多點。這時墨西哥總統薛恩鮑姆突...

加拿大反擊關稅美國怕了？ 川普自曝連call杜魯多兩次

美國即將對加拿大商品開徵25%關稅，加國已採取反擊措施。白宮3日表示，加拿大把關稅命令誤解成鄰國之間的貿易戰。美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。