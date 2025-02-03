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引爆關稅貿易戰 川普：會有痛苦

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國將課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，預計2月4日上路，美國總統川普2日表示，「到美國製造商品，就沒有關稅！」川普說，可能會有痛苦，但會讓美國再次偉大。

川普日前簽署行政命令，將課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，預計4日上路。

川普2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，加拿大、墨西哥、中國大陸和太多國家，過去幾十年來，在貿易、犯罪和毒品上，不斷剝削美國。

川普說，那樣的日子結束了；川普指出，美國對加拿大、墨西哥和中國大陸，都有龐大的貿易逆差，美國不會再當笨蛋。

川普表示，「到美國製造商品，就沒有關稅」；川普質疑，為什麼美國要損失數兆美元來補助其他國家？為什麼其他國家可以支付遠低於美國公民的費用，就能取得藥品？

川普重申，這會是美國的黃金年代；川普說，「會不會有痛苦呢？有（也可能沒有），但我們會讓美國再次偉大，這麼做值得其代價。」

川普稍晚又發文說，美國付出數十億美元補助加拿大、墨西哥和中國大陸，認為這樣毫無道理。

川普說，美國不需要他們有的，美國擁有無限的能源，應該製造自己的汽車，且有足夠的木材。

川普認為，加拿大若少了美國的補助，國家就難以運作。

川普說，這麼說雖然殘酷，卻是真的；川普再度表示，加拿大應該成為美國第51州，就不回有關稅。

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