川普磨刀霍霍 歐盟：備好報復措施

美國總統川普第一任期曾對歐盟及加拿大、墨西哥進口的鋼鐵加徵百分之廿五關稅、對鋁加徵百分之十關稅，歐盟則對美國威士忌、摩托車、牛仔褲等商品課徵關稅報復。川普回鍋後第一波關稅大刀雖未砍向歐盟，但他一月卅一日宣布「絕對」要對歐盟商品加徵關稅。美歐關稅戰恐難避免。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，川普一直威脅要與歐盟貿易戰，去年十二月就曾發文稱除非歐盟購買更多美國石油和天然氣，否則將「全面徵收關稅」。

川普一月卅一日在白宮橢圓辦公室面對記者提問時回應，「我要對歐盟徵收關稅嗎？你想聽真實的答案還是政治性答覆？絕對，絕對要，歐盟對我們太糟糕了」。川普沒有透露具體關稅金額或針對哪些商品，但表示他計畫「採取實質行動」。

歐盟高層認真看待川普威脅，並思考如何做出最佳回應。川普就職兩天後，歐盟貿易事務首席官員塞夫喬維奇便向Politico透露，歐盟「準備好與美國夥伴接觸」。歐盟執委會表示，如果川普又加徵關稅，歐盟準備再次採取報復措施。

美國是歐盟的第二大貿易夥伴，二○二三年歐盟向美國出口價值五七六三億美元商品，占歐盟總出口額近百分之廿。