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反制川普 大陸將採「一攬子措施」

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普簽署行政命令對大陸商品加徵百分之十關稅，上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯研判，大陸將採取「一攬子措施」反制；法新社則引述分析報導，新關稅不會對大陸經濟產生重大影響，但可能為另一場激烈的美中貿易戰打響第一砲。

新加坡聯合早報引述吳心伯分析認為，大陸不會只採取報復性關稅反制，可能採取包攬一切做法的措施，包括實施出口管制，收緊對美出口稀有金屬及無人機關鍵零組件；此外，美國對大陸大規模加徵關稅將增加自身通膨壓力，將使中方在因應美國加徵關稅方面，比川普首任處於相對有利位置。

吳心伯指出，通膨不僅是極具挑戰性的經濟問題，也是政治敏感問題，更是川普第一任期沒遇到的問題。他說，既然美國拿芬太尼問題「說事」，作為對大陸加徵關稅的理由，大陸跟美國在這個領域的合作意願可能下降。

法國外貿銀行資深經濟學家吳卓殷說，大陸可能對美國進口商品施加關稅回應、限制關鍵物資出口和限制部分美國企業的市場准入；大陸也可能將此視為機會，分化美國盟友並和其他國家營造更緊密關係。

川普在競選期間揚言對大陸商品徵收百分之六十或更高的關稅，目前僅加徵百分之十；彭博經濟研究指出，百分之十關稅可能打垮百分之四十大陸輸美商品，影響大陸國內生產毛額ＧＤＰ百分之○點九，只占大陸龐大經濟體一小部分。

聯合早報綜合多名學者意見指出，川普很可能把關稅當手段，逼大陸在談判桌上讓步，「相信川普會逐步把關稅幅度調高」。

總部設在上海的保銀資本管理公司總裁張智威說，川普行動對大陸經濟不算很大衝擊，北京已將關稅增加考量在內，他不認為大陸需要採取人民幣匯率貶值等行動來抵銷衝擊。他說，中美貿易談判將是很長的過程，「我認為這只是開始。我們將拭目以待，看美國是否將進一步提高對中關稅」。

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