關稅大戰 北美經濟一體化恐告終

美國總統川普簽署行政令對加拿大和墨西哥商品開徵百分之廿五關稅，引發加墨兩國不滿並進行反制。經濟學者警告，此舉引爆的貿易戰將讓各國俱傷，北美經濟一體化也恐告終，而物價飆升刺激通膨將導致全美消費市場混亂。

美國對加墨開徵高額關稅除了鋼鐵業拍手叫好，從汽車業到零售業莫不哀號。華爾街日報報導，拜「北美自由貿易協定」與「美墨加協定」之賜，美國企業與消費者數十年來習慣享受免關稅優惠，高關稅措施上路後將邁入萬物齊漲陣痛期。

成本將轉嫁消費者

紐約時報報導，標普全球經濟學家分析，墨西哥的汽車和電子設備行業最容易受到大規模關稅衝擊；加拿大的礦物加工業也同樣面臨風險。在美國，農業、漁業、金屬和汽車生產業的衝擊最大。

報導說，一些公司可能將成本轉嫁給消費者而導致商品價格上漲，有些公司可能自行吸收關稅成本，還有公司會迫使供應商降低價格承擔關稅提高的負擔，這些連鎖反應將導致通膨上升。

分析公司Capital Economics統計，美國通膨率將從去年十二月的百分之二點六增至百分之三點二左右。

工人在墨西哥哈利斯科州一座酪梨園工作。美國總統川普對墨西哥商品課徵百分之廿五關稅，酪梨價格預料將上漲。（歐新社） 新關稅增加進口商成本，遲早會反映在物價上。以日常三餐為例，美國約半數生鮮產品從墨西哥進口，其中酪梨有八成來自墨西哥；加拿大更是將大批農產品出口至美國，美國前貿易助理代表格雷瑟憂心，進口農產品漲價會助長食品價格上揚。

帶動燃料價格上揚

關稅措施還將帶動汽油、航空燃料及暖氣用油價格上漲，如果加拿大採取中斷石油運輸的報復行動，恐導致美國煉油或汽車生產減緩或停擺。

史坦普全球經濟學者表示，美國從加墨進口的商品中，超過百分之十八的價值是在美國創造，然後運往這兩國；這個比率遠高於其他國家，顯示三國經濟融合程度非常緊密。其中，汽車業受惠於免關稅優惠得以在美加墨各地設立四通八達生產網，如今恐造成汽車價格上漲。

三國糧食緊密結合

另外，美國幾乎所有的天然氣來自加拿大，加拿大也是美國電力的主要供應國，墨西哥約百分之七十的天然氣依賴美國，美國每天從加墨進口數以百萬桶原油；三國糧食也緊密結合，墨西哥供應美國約一半新鮮水果和蔬菜，但墨西哥也是美國農產品的最大市場，去年美國出口總額達三百億元。

協助企業制定供應鏈決策諮詢機構Desteia的創始人索羅扎諾（Diego Solórzano）指出，一般人們認為邊境就是「牆和非法越境」，但實際上是地球上最強大的經濟走廊，去年美墨跨境運輸的貨物價值約為八千億美元，與世界二十個最大經濟體相差無幾。

川普打的如意算盤是提高進口關稅會促使美國製造業返國，但美國外交關係委員會資深研究員塞瑟認為：「如果你認為透過談判就會取消關稅，根本不會重新安排生產線」。