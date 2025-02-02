川普談關稅戰：為讓美國再次偉大 值得付出代價

美國總統川普今天表示，他對主要貿易夥伴施加關稅，可能讓美國人民感受到經濟上的「痛苦」，但為了確保國家利益，值得為此付出代價。

法新社報導，川普（Donald Trump）昨天基於對非法移民及毒品走私的擔憂，簽署命令對墨西哥、加拿大及中國加徵關稅。

川普今天在自家社群平台Truth social上寫道：「會有一些痛苦嗎？是的，也許會（也許不會）。但我們將讓美國再次偉大，這一切都值得付出代價。」

此外，川普也似乎談及美國對加拿大的貿易逆差，聲稱美國「支付數千億美元來補貼加拿大」，並且再次呼籲加拿大成為美國的第51州。