美國關稅重擊 學者：中國不是解決加拿大經濟藥方

正值美國對加拿大發動貿易戰之際，多名學者專家在一場座談會中，呼籲加拿大落實「印太戰略」，積極與包括台灣在內的印太地區國家建立更緊密往來，並強調中國仍被視為威脅和風險，並不是解決加國經濟的藥方。

由於美國總統川普宣布4日起對加拿大輸美商品徵收25%關稅。不列顛哥倫比亞大學（UBC，或稱卑詩大學）公共政策和全球事務學院昨天舉辦「印太地區研討會：2025年的挑戰及其對加拿大的影響」論壇，逾200人參與，聆聽十幾位學者專家分享意見。

對日本、韓國、印度、泰國、台灣等政經局勢有深入研究的多位學者專家均強調，加拿大「印太戰略」非常重要，當前需積極拓展印太市場、促進貿易多元化。

加拿大在2022年11月底公布的「印太戰略」，明確將中國定義為「日益具破壞性的全球強權」，並承諾要反擊「在加拿大領土任何形式的外國干涉」，並加強加拿大的網路安全系統，同時投入更多的資源來「提高加拿大對中國的競爭力」。

但如今加拿大和美國的關係動盪，是否可能讓加拿大轉投中國懷抱呢？加拿大亞太基金會研究策略部副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）對中央社表示，儘管加美啟動貿易戰，並不能因此讓加中關係變得親近。

她說：「我們和中國的關係始終是處於競爭的狀態。如今兩國在外交上是針鋒相對的，但無損已存在的經貿關係和人民交流，我相信加中兩國關係基本保持穩定，不會變得更親近。」

提到加拿大和台灣關係，納吉布拉說，2023至2024年是加台關係的好年頭，預計這種情況將會持續下去。「過去2年加台在投資、創新技術、醫療衛生等領域都簽署了很多協議，如何深化並落實這些協議將是下一步的重要事項，期盼有更多私營企業和民間社會都參與合作。」

台灣憂慮美國可能會對晶片課徵100%關稅，不列顛哥倫比亞大學政治系教授肖逸夫（Yves Tiberghien）則表示，美國科技公司發展的AI人工智慧產品，全都仰賴台灣生產，如果開徵關稅，倒楣的只是美國的公司和消費者，因為蓋一座晶片廠要耗費很長的時間和龐大的金錢，這對於正在和中國較勁的美國來說，不是一個好選擇。

駐溫哥華經濟文化辦事處處長劉立欣和其他韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、寮國等國的總領事，在論壇後一併受邀參加主辦方舉辦的農曆新年晚會。劉立欣當眾介紹溫哥華台僑的情況，也說明台加關係穩定發展的狀態。

劉立欣表示，新的一年，台加雙方可進一步在AI人工智慧、科技創新、生物科技、綠色能源等領域合作，並希望台灣有機會購買加拿大的液化天然氣。