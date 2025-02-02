川普對加墨祭關稅 恐衝擊汽車、電子及農產品

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅。圖／法新社
美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅。圖／法新社

美國總統川普將於4日起對加拿大與墨西哥課徵25%的關稅，分析人士預料，這將衝擊汽車和電子產業，又因美國農產品進口主要仰賴這兩國，意味關稅將造成熱門食品如酪梨和番茄價格上揚。

法新社報導，據加拿大統計局（StatisticsCanada），加國近8成的商品出口至美國，價值高達約莫4100億美元（約新台幣13.5兆）。

有鑑於加拿大對美出口的商品，汽車與能源就占了超過40%，因此徵收25%關稅將對加國這兩個產業造成嚴重衝擊。

而美國的建材也是進口自加拿大，如此一來，課徵關稅可能會造成建築成本上揚，美國全國住宅建商協會（National Association of Home Builders）主席哈里斯（Carl Harris）表示，軟木和石膏是建商所需的兩項重要建材，超過7成的進口來自加拿大和墨西哥。

至於墨西哥方面，據墨西哥國家統計局（NationalInstitute of Statistics），去年墨國外銷的商品中，有84%出口至美國，金額超過5100億美元（約新台幣16.8兆）。

涵蓋車輛與零組件的汽車產業，以及電子與機械產業，極可能遭受最嚴重的衝擊。凱投宏觀（CapitalEconomics）分析師說，墨西哥的上述產業產品約莫半數銷往美國。

川普對加拿大和墨西哥課徵25%的關稅，也可能對於食品造成影響，據美國農業部，2023年，美國蔬菜的進口63%來自墨西哥，至於水果和堅果的進口，來自墨西哥所占比例將近5成。

美國的酪梨超過8成來自墨西哥，意味著進口成本攀升，像是酪梨醬等食品售價也會隨之上漲。

經濟學家警告，美國的高額關稅與其他報復措施，可能造成加拿大與墨西哥的經濟陷入衰退。

美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

新聞稿出包挨批「低級錯誤」 川普前助理狠酸：白癡才能在白宮工作

哈瑪斯再釋3人質 阿拉伯陣營拒川普「清空加薩」論

石破茂2月7日訪白宮 行前稱不樂見美國退出世衛

各大學小心翼翼應對去DEI政策 改計畫名稱、取消課程

相關新聞

加國倡「拒買美國貨」 川普提撤關稅3條

美國課徵加拿大、墨西哥和中國大陸高關稅，二月四日生效，美國總統川普二日指出，加拿大和墨西哥必須完成三條件才能取消關稅，包括貿易平衡、阻止非法移民進入美國及阻止芬太尼。

華府空難黑盒子判讀首度曝光 黑鷹撞美航高度與塔台數據「有出入」

美國華府1月29日發生民航客機與軍方黑鷹直升機相撞，造成兩機共67人悉數罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）1日證實...

美媒：陸準備協商 買更多美產品

美國總統川普下令對中國大陸加徵百分之十關稅，外界關注大陸將如何應對。華爾街日報報導，大陸已準備好與美國展開貿易協商，將提...

川普若加稅 歐盟：堅定反擊

美國總統川普二日晚間聲稱「肯定」會對歐盟施加新關稅，也再次批評美國對歐盟有大量貿易逆差，且歐盟向美國進口的汽車與農產品不...

影╱美聯航客機起飛引擎突起火！機上109人緊急撤離 乘客嚇到摀嘴

美國聯合航空一架從休士頓飛往紐約的客機，2日上午在準備起飛時發生起火事故，全機被迫緊急撤離，所幸無傷亡事件。根據乘客拍攝...

華府空難 軍方公布3機組員身分、黑鷹接送高官正當性惹議

華府空難失事的陸軍黑鷹直升機隸屬的第12航空營(12th Aviation Battalion)。陸軍1月31日確認兩名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。