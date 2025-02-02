華府空難黑盒子判讀首度曝光 黑鷹撞美航高度與塔台數據「有出入」

美國華府1月29日發生民航客機與軍方黑鷹直升機相撞，造成兩機共67人悉數罹難。美國國家運輸安全委員會（NTSB）1日證實，根據客機飛航記錄器即黑盒子的初步判讀，美航5342客機在撞擊前1秒曾試圖拉高機頭高度。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，NTSB調查員英曼（Todd Inman）在記者會上告訴媒體：「在非常接近撞擊之前，飛機的俯仰出現略微變化，角度有所增加。」

同時，NTSB也表示，根據初步數據，客機在飛行高度約325英尺處時與黑鷹直升機相撞。誤差範圍為正負25英尺。

政治新聞網Politico報導，NTSB不肯證實當時黑鷹的飛行高度，不過依照規定，黑鷹高度不得高於200英尺。

還有另一項數據指出，當時雷根國家機場塔台管制員指揮用的雷達範圍數據顯示，直升機當時飛行高度為200英尺。另一名調查員班寧（Brice Banning）說，這項雷達數據「精準度較低」。

問及如何解釋兩機的高度差異時，英曼表示，目前正在釐清中。

另一方面，CNN引述飛航追蹤數據指出，兩機相撞時，黑鷹似乎高出允許高度100英尺，而且偏離沿著波托馬克河東側的預定路線。

Politico指出，黑鷹的黑盒子也已經回收，但正在處理進水問題，相關人員有信心獲取數據。