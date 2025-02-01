才喊明年見…美航空難67死「花滑新星」遇難 華裔少女最後貼文曝光
美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰訓練營（US Figure Skating High Performance National Development Camp），多名花樣滑冰選手皆有乘搭客機，其中一名華裔新星Angela Yang與其雙人滑拍檔Sean Kay也是座上客。前者事發當日還在IG上傳照片，表示今年參與訓練營很好玩，期望明年再參加。
綜合美國媒體報導，根據Angela Yang參加的特拉華大學滑冰俱樂部（University of Delaware Figure Skating Club，UDFSC）的Facebook貼文，Angela與她的雙人滑冰夥伴Sean Kay都參加了在堪薩斯州威奇托市(Wichita）舉行的花式滑冰錦標賽，兩人均被確認在遇難航班的乘客名單。
Angela Yang曾被UDFSC選為去年的11月之星，該俱樂部當時撰文指，Angela在成長過程中，因為姐姐和哥哥都打曲棍球，觀看他們打曲棍球啟發了她對溜冰的興趣。她起初先打曲棍球，但隨著時間的推移，Angela發現自己對冰上舞蹈產生了濃厚興趣，並認為自己在這方面更有天份，她其後轉投花樣滑冰這項運動。
Angela還提到，每當自己情緒低落時，家人總是會給予鼓勵。她的目標是本賽季進入全國單人花樣滑冰錦標賽，明年進入全國花樣滑冰錦標賽決賽。
延伸閱讀：
華盛頓機場附近客機撞美軍直升機空難 事發前空中管制塔對話曝光
華盛頓空難｜內地航空專家：｢直升機侵入運輸機下滑道｣原因難想像
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言