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亂開玩笑？川普拒赴美航空難現場嗆「去游泳嗎」 全網怒轟：冷酷無情

香港01／ 撰文／王海
美國總統川普。圖／法新社
美國總統川普。圖／法新社

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞。官方已證實兩架飛機上共67人全部罹難。總統川普（Donald Trump）被記者問到是否會前往事故現場視察，川普反問記者意外現場都是河流，難道要去當地游泳。

英國獨立報1月31日報導，當被問到他是否會前往華盛頓波多馬克河墜機事故現場時，川普語帶嘲諷地反問記者：「你想讓我去游泳嗎？」

據報導，川普30日表示，他將會華盛頓空難的部份遇難者家屬會面。

當被問到他會否前往事故現場慰問救援人員時，川普冷漠地回應：「我有視察計劃，但不是視察事故現場。請你告訴我，現場是什麼？一團水嗎？你想我去那裡游泳嗎？」

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，圖為警消在事故現場進行搜救。圖／新華社
美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生嚴重空難，圖為警消在事故現場進行搜救。圖／新華社

報導指，社交媒體其後出現大量批評川普冷酷無情（callous）的言論。

一名網友表示，「在他（川普）的領導下，67人喪失生命，他居然還可以開玩笑？冷酷無情，完全缺乏同情心，因為很多美國人都像他一樣，不認為這種行為有問題。」

延伸閱讀：

華盛頓空難｜防長海格塞斯承認黑鷹直升機訓練中出錯 將徹查事故

美國空難｜列根機場險象橫生？ 美媒：前一日才有客機險撞直升機

文章授權轉載自《香港01》

川普 美國航空 黑鷹直升機

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