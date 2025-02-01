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華府失事黑鷹直升機事發在幹嘛？美官員曝內幕：演習秘密撤離計畫

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華府失事黑鷹直升機事發時在幹嘛？美官員曝：演習秘密撤離計畫

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件，造成兩機共67人死亡。路透
美國華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件，造成兩機共67人死亡。路透

美國華府日前發生民航客機與美軍黑鷹直升機對撞事件，造成兩機共67人死亡。美國高階官員透露，失事黑鷹直升機當時正在演習秘密撤離計畫。

《The Malaysian Reserve》報導，UH-60黑鷹直升機隸屬第12航空營肩負獨特重責大任，一旦發生災難或美國政府遭受攻擊，需迅速將美國高階官員撤離到賓州等安全地點。

美國政府未透露高階官員撤離計畫的細節，但可能模擬華府遇襲後將高階官員撤至賓州的烏鴉岩山綜合體（Raven Rock Mountain Complex）。此處自1950年代以來一直被用作為核戰時的備用指揮中心。

研究五角大廈運作的戰略與國際研究中心分析師坎西安（Mark Cancian）說，美國政府的「續政計畫」（Continuity of Government Plan），是五角大廈最嚴守的機密之一，他們負責疏散哪些人、如何疏散以及疏散地點等。

美國國防部長赫塞斯1月30日在白宮簡報會上表示，黑鷹直升機機組員當時正在進行年度例行夜間飛行再訓練，以確保政府任務的延續性。

對此，該任務的主要受益人、美國總統川普被問及相關問題時僅表示，不清楚他指的是何事。

美國航空 黑鷹直升機

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