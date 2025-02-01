美禁直升機飛近雷根華盛頓機場 打撈到41具遺體

華府本週發生美國航空客機與軍方直升機相撞釀67死空難後，有關當局今天限制雷根華盛頓國家機場附近的直升機飛行。與此同時官員表示，救援人員已打撈到41具遺體。

路透社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）成員殷曼（Todd Inman）在記者會表示，調查人員今天尋獲直升機的黑盒子，裡面記錄駕駛艙內的飛航資料與對話。

直升機與民航機29日晚間相撞後墜入冰冷的波多馬克河（Potomac River），釀成美國2009年以來傷亡最慘重的空難。這架直升機的黑盒子資訊與CRJ700班機的座艙通話紀錄器和飛航資料紀錄器資訊可以協助有關當局拼湊墜機前發生何事。

有關當局尚未判定墜機原因。殷曼表示，運安會在調查完成之前不會作任何揣測。

殷曼說：「NTSB是一個獨立、跨黨派的委員會，58年來一直是黃金標準。我們的工作是找出事實，但更重要的是確保別讓這類悲劇重演。」他還說尚未與總統川普或白宮任何人交談過。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群平台X上表示，他正關注這起事件，將前往聯邦航空總署（FAA）蒐集更多細節。

達菲今天稍早時表示，華府發生墜機事件後，聯邦航空總署馬上限制雷根華盛頓國家機場（ReaganWashington National Airport）附近的直升機飛行，以降低再發生相撞的風險。

達菲說，這項決定「有助即刻保障雷根華盛頓國家機場附近空域安全，確保飛機與直升機交通的安全」。

聯邦航空總署禁止大多數直升機在機場附近兩條航線的部分地區飛行，僅允許警方、醫療直升機、防空和總統專機在機場與附近橋梁之間的區域飛行。

這項限制至少會持續到NTSB公布這起致命相撞事件的初步報告為止，這類報告通常需要花上30天。達菲說，屆時他們將對報告進行審查。

美國航空公司（American Airlines）執行長伊索姆（Robert Isom）表示，美航將與政府合作「讓我們的航空系統變得更安全」。

官員說，救援人員目前已打撈到41具遺體。殷曼說，從波多馬克河撈起飛機殘骸的作業將從2月2日正式展開，這項行動可能將持續一整週。

華府特區消防和緊急醫療服務當局首長唐諾利（John Donnelly）向媒體表示，目前已確認28具遺體身分，他預計全部罹難者最終應都能打撈出。

這架美航客機是在準備降落時與一架陸軍黑鷹（Black Hawk）直升機相撞，造成機上60名乘客與4名機組人員罹難。黑鷹直升機上3名美軍也全部殉職。