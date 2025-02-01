紐時：華府空難失事直升機偏離航線 疑飛得太高

美國陸軍黑鷹直升機1月29日在華府附近空中撞上一架客機，兩機共67人無一生還。「紐約時報」報導，這架直升機當時可能飛得比許可高度還高，也可能偏離航線。

4名聽過事件簡報但未獲授權公開發言的消息人士透露，這架在雷根國家機場（Reagan NationalAirport）附近撞上美國航空（AA）子公司客機的軍用直升機當時似乎飛得太高，且偏離原先批准的航線。

消息人士說，這架直升機飛越繁忙的雷根國家機場時，原本不應出現在那裡，且高度應更接近地面。

直升機在進入任何繁忙的商用空域之前，都必須獲得飛航管制員核准。在這起事故中，直升機飛行員向飛航管制員要求許可，希望使用一條預先決定的特定航線，直升機在這條航線上的飛行高度不得超過200英尺（約61公尺），且航線緊貼波多馬克河（PotomacRiver）東側河岸，能讓直升機避開美航子公司的客機。

在雷根國家機場，這條航線被稱為「4號航線」（Route 4），它接著一條特別開闢的路徑，飛航管制員和直升機飛行員都知道有這條路徑。直升機飛行員當時確認看到美航子公司的客機，飛航管制員指示直升機飛行員沿著航線跟在客機後面。

然而消息人士說，直升機飛行員沒有按照預定路線飛行。

而且，直升機飛行高度超過300英尺（約91.4公尺），而不是低於200英尺，撞上客機時，還至少偏離核准航線半英里（約800公尺）。

一名陸軍高階官員提醒，在找到直升機黑盒子和其他鑑識資料並經過分析之前，做任何評估都要謹慎。

這名官員因調查還在進行而不願具名，他說，黑鷹直升機飛行員以前飛過這條航線，他們很清楚在機場附近飛行時，會有飛行高度限制和空中走廊狹窄的問題。