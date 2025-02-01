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美媒：小飛機墜毀費城購物中心附近 地面有傷亡

中央社／ 費城31日綜合外電報導

美國賓夕法尼亞州費城媒體今天報導，一架載有2人的小飛機在費城一座購物中心附近墜毀，造成地面多人傷亡。

「費城詢問報」（Philadelphia Inquirer）引述警方說法報導，墜機事件發生在美東時間傍晚6時過後不久，地點在費城東北方的羅斯福購物中心（RooseveltMall）附近。

費城詢問報提到，至少有一棟房子與多輛汽車著火。

路透社報導，費城緊急管理辦公室（PhiladelphiaOffice of Emergency Management）在社群媒體上證實媒體報導的墜機地區發生「重大事件」，但沒有提供其他詳細資訊。

哥倫比亞廣播公司（CBS）費城分部刊登墜機現場發生大火且有數輛消防車在場的影像，目前還不清楚受害者的狀態。

費城警察局與消防局都未立即回覆置評要求。

美國航空 黑鷹直升機

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