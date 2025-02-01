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黑鷹直升機飛太高 疑事故主因

聯合報／ 編譯盧思綸、廖振堯、記者陳熙文／連線報導
美國首都華盛頓特區29日發生美航客機與軍用黑鷹直升機相撞，造成全部67人罹難。法新社
美國首都華盛頓特區29日發生美航客機與軍用黑鷹直升機相撞，造成全部67人罹難。法新社

美國華盛頓廿九日發生美國航空民航機與美軍黑鷹直升機相撞空難，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共六十七人全部罹難。美國國家運輸安全委員會（ＮＴＳＢ）前調查員菲斯質疑，事發當時黑鷹飛行高度超過規定近六十一公尺，疑似是空難主因。

這起事故打破美國連續十五年無重大空難紀錄。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，菲斯質疑：「這些飛行員都受過嚴格訓練，為何會偏離飛行高度？這條航線規定最高限度就是二百英尺，如果保持在二百英尺，就能從客機下方通過，因為當時美航客機的飛行高度約四百英尺（約一二二公尺）」。

福斯新聞報導，陸軍部長提名人德里斯科同日則在參院軍事委員會任命聽證會上表示，這架飛鷹直升機當時正在進行訓練，地點可能不恰當。

美國總統川普卅日發表談話，懷疑意外發生的原因可能與聯邦航空管理局（ＦＡＡ）的多元雇用計畫有關；他發布備忘錄，要求審視過去四年的ＦＡＡ雇員。

一名航空管制消息人士廿九日告訴ＣＮＮ，事發當時華府雷根機場只有一名航管員同時處理客機起降和直升機交通工作。這名消息人士說，這種由一名人員同時指揮跑道飛機起降和附近直升機交通的安排並非罕見。

紐約時報首先報導這項細節指出，根據美國聯邦航空管理局一份內部初步報告，這樣的人力配置「對於當時航空交通量而言並不正常」，通常會分配兩名航管員。紐時描述，由一個人同時指揮會增加工作負擔，導致工作變得更複雜。

華府飛機相撞空難示意圖 圖表／世界日報提供
華府飛機相撞空難示意圖 圖表／世界日報提供

空難 美國航空 華府 黑鷹直升機

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