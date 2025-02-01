美空難67人全罹難 尋獲黑盒子

美國航空民航機廿九日與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜河，機上六十七人全罹難；聯邦安全運輸委員會卅日宣布尋獲客機黑盒子和駕駛艙語音紀錄器，預計卅天內完成初步調查報告。

由美國航空子公司ＰＳＡ航空公司執飛的美國國內民航客機廿九日自堪薩斯州的威其塔市起飛，當日晚間約九時左右準備降落雷根華盛頓國家機場時，與一架黑鷹直升機在空中相撞，雙雙墜入機場旁的波多馬克河中。

客機上共乘坐六十名乘客和四名機組人員、黑鷹直升機上共搭載三名軍人；美國總統川普卅日發表談話，指六十七人已全部罹難，並指揮聯邦航空管理局、聯邦安全運輸委員會和美國軍隊針對意外做深度調查。

據悉，黑鷹直升機廿九日晚間自維州貝爾佛堡起飛；美國國防部長赫塞斯指出，黑鷹直升機廿九日晚間正執行年度夜間任務評估，機上三名軍人都有相當的飛行駕駛經驗，且配備夜視鏡。

根據報導，機場塔台在意外發生不到卅秒前，曾詢問黑鷹直升機是否有目擊客機；至於配戴夜視鏡是否有可能阻礙黑鷹直升機駕駛的視線？川普指出，不排除這項可能性。

川普卅日指出，原來的搜救任務已在周四轉變為搜尋任務。

華盛頓郵報報導，廿九日晚間有逾三百名搜救人員投入救援工作；根據多家媒體報導，截至卅日上午，搜救人員已尋獲逾卅具罹難者遺體。

美國花式滑冰協會卅日發出聲明指出，確認飛機上有花式滑冰選手、教練和家族成員。

中國大陸外交部昨天表示，經初步核實，有兩名中國公民在事件中不幸遇難；中方已要求美方盡快查明事故原因。

雷根機場廿九日在意外發生後，隨即停止飛機起降、關閉機場，卅日上午十一時才重新開啟。