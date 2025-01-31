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美航罹難者遺體「被安全帶綁住」 潛水員曝救援慘況：非常困難

聯合報／ 國際中心／即時報導
搜救人員在波多馬克河面上漏夜搜尋打撈，圖中可見黑鷹直升機殘骸露出河面，機身還算完整。（路透）
搜救人員在波多馬克河面上漏夜搜尋打撈，圖中可見黑鷹直升機殘骸露出河面，機身還算完整。（路透）

美國航空1架龐巴迪CRJ700班機29日在華盛頓與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河，民航機上64人與直升機上3人共67人確定罹難。專家表示，儘管飛機殘骸所在位置河水深度只有2公尺，但潛水員打撈罹難者時遭泥漿阻礙視線，能見度幾乎為零，面臨重大挑戰。

CNN31日引述消息人士報導，目前已打撈到數十具罹難者遺體，至少還有14人失蹤。

儘管機身殘骸位置水深只有兩公尺，但救援訓練機構 Lifeguard Systems創辦人韓德瑞克說，打撈工作非常困難，因為淤泥嚴重阻礙能見度。

韓德瑞克說，潛水員每移動幾十公分就可能面臨另一個障礙、另一個危險，甚至受傷。因此，他們在飛機殘骸內必須格外小心。

華盛頓特區消防協會主席霍格蘭表示，空難發生後，潛水員們發現有部分罹難者遺體仍被安全帶固定在座位上。

韓德瑞克則指出，飛機安全帶與汽車安全帶不同，是沒有肩帶的膝上安全帶，因此「有些遺體不一定還在座位上」。

美國航空 黑鷹直升機

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