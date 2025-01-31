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美航空難13歲花樣滑冰女選手喪命 滑冰隊：她是人見人愛好孩子

香港01／ 撰文：王海
韓裔滑冰好手Jinna Han搭上失事的美航5342班機。 美聯社
韓裔滑冰好手Jinna Han搭上失事的美航5342班機。 美聯社

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）1月29日晚發生一場嚴重空難，一架軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）航班號AA5342的內陸客機在空中相撞，民航機其後墜河。華盛頓消防局已證實兩架飛機上共67人全部罹難。由於客機起飛的堪薩斯州剛舉行全美花樣滑冰錦標賽，多名花樣滑冰隊員、教練及家屬皆有乘搭客機，包括波士頓滑冰俱樂部（Skating Club of Boston）兩名曾奪世界冠軍的俄裔教練，以及兩名亞裔美國選手及他們的母親。

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綜合美國媒體報導，今年全美花樣滑冰錦標賽（2025 U.S. Figure Skating Championships）1月20至26日在堪薩斯州（Kansas）威奇托市（Wichita）舉行，正是肇事客機起飛地點。

波士頓花樣溜冰俱樂部行政總裁Doug Zeghibe30日發聲明指，遇難客機上載有14名美國花樣滑冰選手，其中有6名與該俱樂部有關人士是失事客機的座上客，其中包括兩名選手、兩名家屬及兩名教練。

據報導，兩名俄裔教練Evgenia Shishkova和Vadim Naumov曾於1994年贏得雙人花樣滑冰世錦賽金牌，亦曾兩度出戰冬季奧運會。

曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也在失事的美航5342班機上。 美聯社
曾獲得世界雙人滑冰冠軍的俄羅斯滑冰教練夫婦Evgenia Shishkova和Vadim Naumov也在失事的美航5342班機上。 美聯社

兩名花樣滑冰選手分別是16歲的Spencer Lane和13歲的韓金娜（Jinna Han）。Doug Zeghibe稱讚韓金娜是出色的選手，「在溜冰場外都是一名好孩子，受到大家的愛戴」，透露一直見證她成長，會懷念她和與她同行的母親韓金（Jin Han）。

Doug Zeghibe同時稱讚載客機上的另一名美籍亞裔選手Spencer Lane，認為他「才華橫溢，一躍成為這項運動的頂尖選手」。Spencer Lane與其母親Christine Lane皆有乘搭墜毀的客機。

Spencer Lane的父親Douglas Lane向媒體表示，他與妻子Christine從南韓收養了Spencer和他的弟弟Milo。他盛讚兒子Spencer擁有「神奇的力量」（force of nature）。

滑冰運動員Spencer Lane（圖）與其母親Christine Lane皆有乘搭墜毀的客機。 美聯社
滑冰運動員Spencer Lane（圖）與其母親Christine Lane皆有乘搭墜毀的客機。 美聯社

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文章授權轉載自《香港01》

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