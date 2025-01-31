美航嚴重空難 美國「最繁忙機場」險象橫生？前日客機也險撞直升機

美國華盛頓列根機場（Ronald Reagan National Airport）附近1月29日晚發生空難，一架載有3人的軍用黑鷹直升機與一架美國航空（American Airlines）子公司編號AA5342、載有64人的內陸客機在空中相撞，飛機之後墜河。美媒其後報導，該機場過去三年內已接獲至少3宗幾乎撞機的報告。甚至在空難前一天，該機場才有客機因直升機靠近而一度中止降落。

美國有線新聞網絡（CNN）30日報導，共和航空（Republic Airways）一架客機28日準備在華盛頓列根機場降落時，突然有一架直升機飛近其航線，迫使前者中止降落並重新飛行。

據報導，該客機當時正下降至487米的高度準備降落，卻突然受控制塔警告附近91米處有一架直升機正在朝北飛行。客機立即迅速爬升並向右轉避開航線，最後在當晚8時11分安全降落機場。

3年來曾通報至少3宗險撞機事故

報導稱，這宗事件中兩機尚有一定的距離，因此並無出現異常危險的狀況，然而過往另外3宗險撞機的事件卻驚險得多。航空安全報告系統小組委員會（ASRS）的紀錄顯示，列根機場過去3年來曾接獲2宗客機險撞直升機以及1宗直升機險相撞的通報。

報告顯示，機場附近兩架軍用直升機2022年9月險些於空中相撞，惟未提供具體細節，僅提到兩架直升機靠得太近。

在同年10月的一宗事件中，一名客機機師報告稱，他在準備降落時，收到飛機防撞系統發出警報，並指示他們立即爬升。他們事後檢查相關訊息，估計一架從醫院起飛的直升機曾接近客機不到92米（約300英呎）。

另外，一名商用客機機師於2024年4月報告，他在降落時同樣受到防撞系統的警報，顯示一架直升機在客機下方約91.4米（約300英呎）。最終機組人員採取「規避措施」，從直升機上空飛過後安全著陸。

事實上，華盛頓列根機場是美國最繁忙的機場之一，其空域擠滿客機和軍用飛機。一些專家、議員和機場管理人員皆曾警告機場的空域過於擁擠、航班數量過多。

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文章授權轉載自《香港01》