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美航相撞黑鷹遇難者包含2陸公民 大陸外交部也發聲了
美東時間1月29日晚，一架美國國內支線客機在羅納德·雷根華盛頓國家機場與一架美軍直升機在半空相撞，二機均墜入河中，目前尚未發現生還者。中國大陸外交部今天表示，中方對遇難者表示沉痛哀悼，對遇難者家屬表示深切慰問。
大陸外交部發言人表示，事發後，大陸外交部和中國大陸駐美國使館第一時間啟動應急機制，經初步核實，有2名中國公民在事件中不幸遇難。中方已要求美方及時通報搜救進展，盡快查明事故原因，妥善做好後續處置。中方將為遇難中國公民家屬處理善後提供必要協助。
中新社報導，中國大陸駐美大使館昨天已向記者證實，經初步瞭解，事故遇難者中包括兩名中國公民。大陸駐美國大使館謹對所有遇難者表示沉痛哀悼，對家屬表示深切慰問。使館已要求美方核實有關情況並正式向中方通報，為有關遇難者家屬善後提供協助。使館也將在職責範圍內提供相關領事保護與協助。
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