黑鷹爆偏離限制高度61公尺 美航空模範生打破連15年無重大事故紀錄

美國29日發生嚴重空難，民航客機和陸軍黑鷹直升機相撞造成67人悉數罹難，美國國家運輸安全委員會（NTSB）前調查員菲斯（Greg Feith）質疑，事發當時黑鷹的飛行高度超過規定近200英尺（約61公尺），疑似是導致相撞的主因。而這起事故也打破美國連續超過15年無重大空難的紀錄，美國一直是國際航空業的黃金標準，受到多國仿效實施，也因而蒙上陰影。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，菲斯質疑：「這些飛行員都受過嚴格訓練，為何會偏離飛行高度呢？這條航線規定最高限度就是200英尺，如果保持在200英尺，就能從客機下方通過，因為當時美航客機的飛行高度約400英尺（約122公尺）」。

不過當局尚未定調具體肇事原因，NTSB仍在持續調查中。

另一方面，華爾街日報報導，美國連續超過15年沒有發生重大致命空難，一直是其他國家欽羨對象，也是行業裡的模範生。但是，飛行員和飛安官員私底下明白，美國的好運終究會用完。

報導指出，29日美航撞黑鷹是繼2001年美航587號班機失事以後最嚴重的空難。另外，美國上一次發生重大空難是在2009年，當時一架科爾根航空（Colgan Air）波音支線飛機在紐約水牛城附近墜毀，造成49名乘客和機組人員喪生。

華爾街日報描述，美國的航空安全體系長期被譽為全球黃金標準。儘管多年來，官員致力關注和減少小型事故，就怕造成更嚴重事件。

然而，行業依舊存在許多問題。報導指出，空中交通管制一直存在人員配置的限制。一些地面和空中的虛驚事故已經讓國內機場陷入混亂。而疫情後，航空公司大舉徵才，新的一批飛行員對特定飛機的飛行經驗較少，或是迅速晉升，也讓航空公司對飛行員經驗水準產生擔憂。

機場充滿了各種風險，飛行員和空中交通管制員需要指揮巨型客機穿梭在狹窄、有時會交叉的航道中。官員指出，跑道上發生的虛驚事故往往出於許多原因，但其中一個原因是長期以來美國的航空安全非常高，導致業內的自滿情緒。

美國聯邦航空總署前法律顧問、現為Clyde & Co律師事務所合夥人昆恩（Ken Quinn）表示：「美國和航空乘客一直享有商業航空史上最安全的時期之一，但這場悲劇卻是對我們需要保持高度警惕的殘酷提醒。」