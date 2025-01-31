華府空域繁忙複雜 客機與直升機幾度「險些相撞」

華府29日發生客機準備降落雷根機場時與黑鷹直升機相撞的事故，是美國20多年來最致命空難。華府空域繁忙，近年至少2起客機與直升機「險些相撞」，日前也有客機因直升機太接近而放棄降落。

美國有線電視新聞網CNN今天根據官方資料，報導近年雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan WashingtonNational Airport）差點發生客機要降落之際與直升機「險些相撞」、「放棄降落」的事件，也有兩架直升機發生「空中衝突」。

報導指出，最近3年內來，有2名民航機師在美國國家航空暨太空總署（NASA）的「飛航安全通報系統」（Aviation Safety Reporting System）提交報告。這個系統讓機師以匿名方式提交報告，也沒有登記航空公司或航班。

一名機師2024年4月在報告指出，準備降落雷根機場時，飛機的「交通警告與避免碰撞系統」（TCAS）警示有一架直升機「低於我們300英尺（約91公尺）」。機組員「採取迴避的行動」，飛越直升機後順利降落。

這名機師說，當時沒有收到來自雷根機場塔台管制員的警告，「所以我們不知道它（直升機）的存在」；建議雷根機場應做相關改善，避免碰撞風險。

另一起登記在NASA系統的事件發生在2022年10月。該名機師指出，飛機下降時，飛機的系統警告附近有「交通」（traffic），指示「立即爬升」（CLIMB NOW），機師因此放棄降落，繞行之後才重新降落。

CNN報導，這名機師在報告指出，事後從降落路徑與其他資料估計，當時飛機與一架從醫院起飛的直升機只有相距300英尺或更近的距離。

這兩起事件中，機師都說，他們沒看到差點就要相撞的直升機。

CNN也報導，2022年9月，一名雷根機場塔台管制員提出報告，描述兩架軍方直升機在雷根機場附近有「空中衝突」（airborne conflict），兩架直升機當時過於接近。這名管制員也提到，當時塔台的管制員人手不足。

此外，CNN與華盛頓郵報（The Washington Post）都報導，29日事故發生的前一天，有一架客機接近雷根機場時，因為有一架直升機在客機的航道附近，這架客機不得不「放棄第一次降落」，重新拉高後再降落。

CNN指出，這架客機從康乃狄克州起飛，當時下降到1600英尺、直升機在300英尺左右，兩架飛機沒有像先前差點發生意外的事件那樣接近。

民航專家告訴CNN，華府的空域「極為複雜」，2001年911恐攻事件後，就有禁止飛機靠近政府大樓的規定。華府空域非常繁忙，除了民用航班，還有很多軍機、政府使用的直升機。雷根機場的航班不斷起降，是全國最繁忙的跑道。

報導指出，儘管如此，仍不斷有很多增加航班的建議，都引起熱烈討論，機場已經過於擁擠，也有國會議員提出安全警告。

29日的事故發生在晚間約8時47分，含機組員共64人的美國航空（American Airlines）子公司PSA航空（PSA Airlines）的飛機，與機上有3名軍人的黑鷹直升機在波多馬克河（Potomac River）上空相撞、爆炸並雙雙墜河。無人生還。

美國國防部指出，這架黑鷹直升機隸屬第12航空營，駐紮在維吉尼亞州貝爾佛堡（Fort Belvoir）的陸軍基地機場，飛行當時是在進行例行訓練。

福斯新聞台（Fox News）今天報導，美國總統川普（Donald Trump）任命為陸軍部長的德里斯科（DanielDriscoll）在參議院的提名聽證會表示，直升機在繁忙的雷根機場附近訓練，可能不太合適，這起悲劇應是可以避免的。