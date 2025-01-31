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美航撞黑鷹67死外籍乘客曝光！2中國人遇難 1對中南美父子同機喪生

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機全部67人罹難。法新社
美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機全部67人罹難。法新社

美國首都華盛頓特區29日發生民航機與軍用直升機相撞，造成兩機所有乘客、機組人員與軍人共67人全部罹難。美國有線電視新聞網（CNN）引述中國大陸國家通訊社新華社報導，中國駐美國大使館30日表示，根據「初步訊息」，罹難者中有2名中國公民。

據新華社報導，駐美使館已對遇難者及其家屬表示深切慰問，並要求美方核實相關訊息後向中方通報。

另外，一名接近阿根廷政府的消息人士30日向CNN透露，美航客機上60名乘客中，至少有2名乘客來自中南美洲國家，且為父子。年紀較長者出生於阿根廷，另一人則是他的兒子，也已成年，來自智利。這名消息人士並未提供兩人姓名或具體年齡。

CNN已經聯繫智利外交部取得更多資訊，尚未收到回覆。

美國航空 黑鷹直升機

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