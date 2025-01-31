聽新聞
0:00 / 0:00

美航客機撞黑鷹67人全罹難 川普疑出事原因和多元僱用有關

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。法新社
美國總統川普。法新社

美國29日發生民航客機與軍用直升機相撞事件，美國總統川普30日證實67人全部遇難，並暗示意外發生的原因可能與聯邦航空管理局（FAA）過去的多元僱用計畫有關。

一架美國航空搭載60名乘客和4名機組人員的民航客機美東時間29日準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞，雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河（Potomac River）；全部共67人。

川普30日針對意外事件發表談話，他表示，很遺憾的，沒有人生還；川普表示，聯邦航空管理局、聯邦安全運輸委員會和美國軍隊將針對意外做系統性和深度的調查。

川普指出，航空交通管制的工作必須由最聰明、最具心理素質的人來承擔；川普說，他在2016年擔任總統時，確立這樣的標準，但拜登政府上台後，又降低了標準。

川普表示，聯邦航空管理局的多元和包容僱用計畫，竟包含嚴重智能障礙、有精神問題等員工；川普說，他已在日前簽署行政命令，修正聯邦航空管理局的低標準。

川普沒有說實意外與航空交通管制的指示有關，但認為塔台給的警告太晚，甚至在意外發生前，塔台還詢問黑鷹直升機有沒有看到客機。

至於被媒體質問，何以認為意外與FAA的多元僱用計畫有關？川普先是說，有可能（it just could have been），又回答說，因為他有常識（common sense），指航空交通管理像是最頂尖的西洋棋，不但要一心多用，還要操作複雜的電腦，必須僱用最好的人。

川普並質疑，為何兩架飛機會保持在同樣的高度？認為如果能即早變換到不同的高度，就可以避免意外。

川普也說，他無法想像具有高標準視力的人無法目測到客機；川普認為，直升機當時可以減慢速度、可以向上、可以向下，也可以轉彎，但直升機一直前進，到最後才微幅轉彎，但為時已晚。

低溫下搜救 美國航空子公司美鷹航空一架客機29日與一架美軍直升機空中擦撞後，墜入華府的波多馬克河。搜救人員卅日凌晨冒著低溫在河上搜尋與打撈機上人員。法新社
低溫下搜救 美國航空子公司美鷹航空一架客機29日與一架美軍直升機空中擦撞後，墜入華府的波多馬克河。搜救人員卅日凌晨冒著低溫在河上搜尋與打撈機上人員。法新社

川普 拜登 美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

川普曾批他不忠誠…密利被撤掉安全保護、恐降軍階

川普凍結聯邦撥款 領食物醫療補助者陷入恐慌

相關新聞

美航客機撞黑鷹67人全罹難 川普疑出事原因和多元僱用有關

美國29日發生民航客機與軍用直升機相撞事件，美國總統川普30日證實67人全部遇難，並暗示意外發生的原因可能與聯邦航空管理...

華府客機撞軍機空難 華府消防局長：據信不會有生還者

華府空域29日發生1架美國航空子公司美鷹航空客機，在空中與1架美軍黑鷹直升機相撞事故，華府消防與緊急救護局局長唐諾利（J...

雷根華盛頓國家機場 專家：全球進場最複雜的機場之一

對華府空域廿九日發生空難，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一位前美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）飛安事故調查員報導，雷根華盛頓...

美機空中相撞逾30死

美國一架搭載六十四人的國內班機於美東時間廿九日晚間九時許，在雷根華盛頓國家機場附近空域與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞後墜河...

美航客機與黑鷹直升機相撞恐無人生還 川普擬這時發表談話

美國29日發生民航機與軍用直升機相撞事件，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全67人恐無人生還；搜救工作30日上午仍在...

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河。美國國家廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。