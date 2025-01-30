聽新聞
0:00 / 0:00

美航客機與黑鷹直升機相撞恐無人生還 川普擬這時發表談話

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
搜救任務至30日上午依然持續中，不過機場中的救援車輛已不如29日凌晨多。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，不過機場中的救援車輛已不如29日凌晨多。記者陳熙文／攝影

美國29日發生民航機與軍用直升機相撞事件，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全67人恐無人生還；搜救工作30日上午仍在持續中，美國總統川普預計上午11時發表談話。

美國維州阿靈頓郡（Arlington county）29日約莫晚間9時，發生民航客機在空中與軍用直升機相撞後墜毀的事件。

據了解，一架美國航空搭載60名乘客和4名機組人員的民航客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與一架正在夜間訓練的黑鷹直升機相撞，雙雙墜毀在機場旁的波多馬克河（Potomac River）。

民航客機加直升機共67人；根據CNN報導，截至30日上午10時，搜救人員共尋獲28具遺體，不過搜救單位評估，相撞中恐無人生還。

搜救單位於30日上午已全面封鎖附近河岸，連地方媒體都無法拍攝。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）指出，黑鷹直升機29日晚間正執行年度夜間任務評估，機上3名軍人都有適當的駕駛經驗，且配備夜視鏡。

川普預計30日上午11時針對這起意外發表談話。

搜救任務至30日上午依然持續中，不過機場中的救援車輛已不如29日凌晨多。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，不過機場中的救援車輛已不如29日凌晨多。記者陳熙文／攝影
意外發生後，雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）隨即關閉；美國航空的飛機停靠在機場。記者陳熙文／攝影
意外發生後，雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）隨即關閉；美國航空的飛機停靠在機場。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，上午7時左右仍見直升機在空中盤旋。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，上午7時左右仍見直升機在空中盤旋。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，上午7時左右仍見直升機在空中盤旋。記者陳熙文／攝影
搜救任務至30日上午依然持續中，上午7時左右仍見直升機在空中盤旋。記者陳熙文／攝影
雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）塔台。記者陳熙文／攝影
雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）塔台。記者陳熙文／攝影

川普 美國航空 黑鷹直升機

延伸閱讀

川普稱美豪撒16億向加薩提供保險套 引發專家反駁

美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

川普曾批他不忠誠…密利被撤掉安全保護、恐降軍階

川普凍結聯邦撥款 領食物醫療補助者陷入恐慌

相關新聞

美航客機與黑鷹直升機相撞恐無人生還 川普擬這時發表談話

美國29日發生民航機與軍用直升機相撞事件，據美國有線電視新聞網（CNN）報導，全67人恐無人生還；搜救工作30日上午仍在...

華府客機撞軍機空難 華府消防局長：據信不會有生還者

華府空域29日發生1架美國航空子公司美鷹航空客機，在空中與1架美軍黑鷹直升機相撞事故，華府消防與緊急救護局局長唐諾利（J...

雷根華盛頓國家機場 專家：全球進場最複雜的機場之一

對華府空域廿九日發生空難，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述一位前美國聯邦航空總署（ＦＡＡ）飛安事故調查員報導，雷根華盛頓...

美機空中相撞逾30死

美國一架搭載六十四人的國內班機於美東時間廿九日晚間九時許，在雷根華盛頓國家機場附近空域與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞後墜河...

美媒：美航空難恐有很多罹難者 現已尋獲逾30具遺體

美國航空（AA）子公司1架載有64人的客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與1架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河。美國國家廣...

美航空難傳已19死 克宮證實客機上有俄羅斯公民

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，外媒指稱已打撈到19具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。