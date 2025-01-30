美機空中相撞逾30死

美國一架搭載六十四人的國內班機於美東時間廿九日晚間九時許，在雷根華盛頓國家機場附近空域與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞後墜河，已尋獲卅多具遺體。機場至少將關閉至當地時間卅日上午十一時。美國總統川普則批評這原本不該發生。

華府消防與緊急救護局局長唐諾利指出，據信這起空中撞機事故「不會有人生還」。

雷根華盛頓國家機場關閉

本報記者試圖搭車進入雷根華盛頓國家機場，但機場在這起事故後隨即關閉並停止所有飛機起降，同時管制全部的出入口。廿九日晚間約十時，機場有大批救難車輛，但只出不進。

事發第一時間許多當地居民都不知道到底發生什麼事，連記者詢問所搭汽車的司機時，司機都一頭霧水，直到記者告知剛剛發生空難，司機才恍然大悟，不斷說著「太可怕了！」

由於該機場及其相隔的對岸區域皆陸續被當局管制，記者最後只能在機場附近的戴傑菲德島，與當地媒體一起遠望機場，試圖觀察搜救的最新動態。

目擊者見大火球「是飛機」

美國有線電視新聞網則引述目擊者羅伊．貝斯特（Roy Best）報導，「我聽到一聲巨大爆炸聲，我向左看，只看到個大火球，然後殘骸朝河邊墜落。我鄰居大喊天哪，那是一架飛機！」

美國聯邦航空總署（FAA）指出，據初步調查，一架美國航空（AA）子公司美鷹航空公司（American Eagle）編號五三四二航班，當晚約九時在空中與一架ＵＨ｜六十黑鷹直升機相撞。

事故客機是由加拿大龐巴迪公司製造的CRJ700系列，機上共有六十名乘客和四名機組員；黑鷹上則有三名軍人。美國國家廣播公司（NBC）報導稱，已尋獲逾卅具遺體以及疑似「黑盒子」的飛行紀錄器。

機上有俄籍世界花滑冠軍

客機隨後墜入該機場附近的波多馬克河，殘骸散落河中。華府消防與緊急救護局指出，已動員三百人趕到現場冒著戶外低溫和強風搜救，河中甚至漂著碎冰，水溫已降至冰點以下。該客機從堪薩斯州威其塔市起飛，最多可搭乘七十八名旅客。克里姆林宮卅日證實客機上有俄羅斯公民，曾獲世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的希什科娃和諾莫夫目前生死未卜。

美國總統川普卅日凌晨一時多就在自家社群媒體「真實社群」貼文批評。川普寫道，該客機準備降落時，正飛在一個完美而且例行的航道上；該直升機卻有一段時間是筆直地飛向客機。廿九日的天空能見度佳，客機上也有燈光閃爍，直升機當時為何不朝上、下或轉彎避開客機？

一九八二年一月十三日美國佛羅里達航空編號90航班也是從雷根華盛頓國家機場起飛，在飛往勞德代堡途中撞上第十四街大橋，墜入當時遭冰雪覆蓋的波多馬克河，造成機上和地面共七十八人罹難。