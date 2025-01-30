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華府客機撞軍機空難 華府消防局長：據信不會有生還者

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
搜救人員30日日出後仍持續在華府波多馬克河上尋找29日飛安事故中的機上人員。法新社
搜救人員30日日出後仍持續在華府波多馬克河上尋找29日飛安事故中的機上人員。法新社

華府空域29日發生1架美國航空子公司美鷹航空客機，在空中與1架美軍黑鷹直升機相撞事故，華府消防與緊急救護局局長唐諾利（John Donnelly）30日坦言，據信不會有人生還。

事故客機上共64人；直升機上則有3名軍人，2機相撞後雙雙墜入華府雷根華盛頓國家機場附近的波多馬克河中。美國國家廣播公司（NBC）報導稱，已尋獲30多具遺體。

克里姆林宮30日證實客機上有俄羅斯公民，曾獲世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的希什科娃和諾莫夫目前生死未卜。

約300名搜救人員自29至30日在該河中漏夜搜尋和打撈機上人員，已找到疑似「黑盒子」的飛行紀錄器，還有遺體被有碎冰漂浮，而且混濁的河水沖上岸。

美國航空 黑鷹直升機

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