美航客機對撞黑鷹直升機 客機碎裂直升機大致完好
美國華府發生美航客機與陸軍黑鷹直升機相撞墜河意外。英國廣播公司（BBC）引述美國哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，意外發生後客機機體碎裂，殘骸散布在波多馬克河（Potomac River）1.52到2.43公尺深的水底。
與此同時，負責搜救的潛水人員還發現疑似客機上2個黑盒子之中的1個。
據報導，潛水人員已進入客機機艙。截至目前，他們已尋獲部分旅客的行李。
至於發生意外的黑鷹直升機，雖然被發現時機身上下倒置，但機體看起來大致完好。
預計調查人員將釐清飛行員在華盛頓特區空域的飛行經驗，因為根據規定，直升機在特區周圍的飛行高度應保持在60.9公尺以下。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言