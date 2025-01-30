美航空難恐已19死 前世界冠軍俄國滑冰教練傳在機上

美國航空子公司一架載64人客機昨晚在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞後雙雙墜河，外媒指稱已打撈到19具遺體，且有俄羅斯花式滑冰教練和美國滑冰選手在客機上。

法新社報導，失事班機是美國航空（AmericanAirlines）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）執飛的龐巴迪（Bombardier）區域客機。

客機從堪薩斯州威契塔（Wichita）起飛，昨天晚間9時左右於雷根華盛頓國家機場（Ronald ReaganWashington National Airport）準備進場時，與一架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）在空中相撞。

俄羅斯塔斯社（TASS）引述消息人士的說法報導，曾拿過世界花式滑冰錦標賽雙人組冠軍的俄羅斯國家隊教練希什科娃（Evgenia Shishkova）和諾莫夫（Vadim Naumov）都在失事客機上。

路透社報導，美國花式滑冰協會（U.S. FigureSkating）今天指出，失事客機上也有數名美國滑冰選手。

另外，記錄全球飛行員與空中交管對話的網站LiveATC.net記錄了昨天晚間這起空難發生前的最後時刻。

根據LiveATC.net音檔紀錄，一位空管人員於美國東部時間29日晚間8時47分說：「PAT25，你看到CRJ了嗎？PAT25，請從CRJ後面飛過。」

搭載3位機組人員的黑鷹直升機呼號為PAT25，隨後即與機上載有64名乘客與機組員的龐巴迪CRJ700客機相撞。

幾秒鐘過後，另一架飛機呼叫塔台：「塔台，你看到了嗎？」言下顯然是指這起空難事故。

英國廣播公司（BBC）引述合作夥伴哥倫比亞廣播公司（CBS）消息報導，救難人員已從波多馬克河（Potomac River）打撈到19具遺體，並持續在冰冷河水中搜尋可能生還者。