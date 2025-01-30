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美航客機與軍機相撞 川普：很糟糕、看來應可避免

中央社／ 華盛頓30日專電
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

美國華府地區29日發生一架美國航空客機與陸軍黑鷹直升機相撞的意外，目前死傷人數不明。美國總統川普（DonaldTrump）30日凌晨貼文說，這是很糟糕的事故，看起來應該是可以避免的。

川普凌晨1點多貼文：「那架客機沿著完美且例行的航線飛向機場，直升機一直朝客機飛去。這個夜晚能見度很好，客機的燈光閃耀，為什麼直升機不往上、往下飛，或轉彎？為什麼塔台不告訴直升機該怎麼做，而是問他們是否看見客機？」

「這是個糟糕的情況，看起來本應該可以避免。真的糟糕（ NOT GOOD!!!）。」

美國有線電視新聞網CNN報導，不清楚川普的說法是否基於他正式獲得的簡報。川普在稍早發布一則貼文指出，他已完整聽取這件可怕事故的簡報，願上帝保佑他們的靈魂，也感謝搜救人員。他正持續關注進度，有更多資訊時也會提供。

路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）指出，一段甘迺迪中心的網絡攝影機畫面顯示，晚上8時47分波多馬克河（Potomac River）上空發生爆炸。

美國航空（AA）客機上有64人、軍機上有3人，目前死傷不明。

美國航空 黑鷹直升機

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