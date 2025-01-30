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投入300人搜救！美航與黑鷹相撞墜河 華府市長發聲了

中央社／ 華盛頓30日專電
一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞墜河。 法新社
一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞墜河。 法新社

一架美國航空客機29日晚間在雷根華盛頓國家機場附近與一架美軍黑鷹直升機空中相撞墜河。華府特區官員今天凌晨1時說，有300多人投入搜救，搜救行動將徹夜持續，但她不願提供傷亡人數。

華府市長鮑賽（Muriel Bowser）等人約凌晨1時在雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan WashingtonNational Airport）召開記者會。對於搜救人員找到多少遺體、是否找到生還者，鮑賽說她不便說明。

鮑賽證實，美國航空（AA）客機上有64人、軍機上有3人。

華府消防局局長唐諾利（John Donnelly）指出，美國航空客機與黑鷹直升機都墜入波多馬克河（PotomacRiver），目前約300人投入搜救，搜救工作會徹夜持續。早上情況較明朗後，會再評估救援行動。

唐諾利說，搜救困難度很高，該水域約8英尺（2.4公尺）深，現場風大，河面也有冰塊漂浮。水裡很黑、又混濁，對搜救人員是很危險、又難操作的環境。

美國國防部負責首都華府地區安全因應聯合小組的媒體主任查雷斯（Heather Chairez）對美國有線電視新聞網（CNN）說，發生事故的UH-60黑鷹直升機隸屬第12航空營，駐紮在維吉尼亞州貝爾佛堡（FortBelvoir）陸軍基地機場。

查雷茲對CNN指出，事故發生當時，黑鷹直升機正在進行飛行訓練。

美國航空 黑鷹直升機

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