美2機相撞至少18死！失事前塔台才問「有看到美航嗎？」下秒爆炸

美國航空一架編號5342客機29日在華盛頓特區雷根國家機場附近與美軍黑鷹直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River）。天空新聞網引述美媒報導，目前至少造成18人罹難。另外，黑鷹直升機的最後通聯紀錄也隨之曝光。

美聯社報導，失事客機載有60名乘客與4名機組人員，黑鷹直升機則有3名美國士兵。

CBS News報導，一名現場員警透露，水中發現了三個殘骸區，截至美國東部時間晚上11時30分，至少已經打撈出18具遺體。這位官員表示，目前尚未找到任何生還者。

美聯社取得塔台音訊描述，在事故發生前不到30秒，一名塔台管制員問黑鷹直升機：「PAT25看到CRJ了嗎？」CRJ指的就是美航5342客機。

接著，管制員另外向直升機發出無線電呼叫：「PAT 25從CRJ後面經過。」幾秒後，兩機相撞，在暗夜中炸成火球，雙雙墜河。

事故發生後幾秒，還可以聽到另一名飛行員大喊，「塔台，你看到了嗎？」雷根機場塔台隨即停止所有航班的起降。