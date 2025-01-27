住院整合照護明年上路 日付1050元請護佐

一人住院，全家累倒。衛福部民國一一一年推動「住院整合照護」試辦計畫，試辦三年，將於明年（一一五）上路，病床涵蓋率從現行百分之六增至百分之五十，從五三七六床擴至四萬二千多床，住院患者每天自付一○五○元護佐服務費，即獲得照護。

一對一照服員 最貴3500元

衛福部統計顯示，一一二年我國總住院次數三五○萬人次，平均住院天數九點五天，進一步分析住院者照護情況，約兩成自費聘用照服員，接受一對一照顧，但一天費用約二五○○至三五○○元之間，負擔沉重。

家人照顧占六成之多，但其中七成五擔任照護者的家人必須請假，甚至離開職場，保守估計，每年約十二至十五萬人為此離職。統計顯示，百分之十二至十五為老老照顧，如持續照護，甚至熬夜，身心恐無法負荷，也可能倒下去。

住院整合照護 病床涵蓋不足 製表／元氣中心

急性一般病床病人受惠

為減輕住院病家負擔，衛福部一一一年推動住院整合照護試辦計畫，為期三年，護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，該計畫係針對入住急性一般病床的病人，安排照護輔佐人力（護佐），結合不同於護理師專業的創新服務模式，替病人提供完整照護服務。

住院整合照護計畫提供病人住院期間的五大必要照護服務，包括身體清潔與舒適照護、排泄照護、膳食、活動、安全維護等，每張病床給付健保點值為七五○點，民眾最多自付一○五○元，如符合中低收入戶等資格，甚至無須自費。

目前共一一一家醫院申請試辦計畫，一般急性病床涵蓋率為百分之六，在全國八點四萬多張病床中，僅五三七六床提供服務。蔡淑鳳預估明年正式上路，病床涵蓋率可增至百分之五十，造福更多病家，減輕壓力。

衛福部調查，去年第二季護理人員對於這項試辦計畫的滿意度達百分之八十三點一，主要認為可減少照護負擔、專注護理工作、護佐合作照顧及建立夥伴關係。但也有近三成護理師指出，照護輔佐人力的服務態度及技巧需要再加強，百分之十六點二認為，監督護佐工作反而增加工作負荷。

對於衛福部將提升住院照護整合涵蓋率，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示樂觀其成，但護佐常需跨科照顧病人，建議醫院副院長層級以上的擔任協調角色，做好各單位之間的溝通。