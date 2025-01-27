住院病人春節返家 灌食最需注意

年節期間，各醫院縮減護理師人力，部分病情穩定住院病人被接回家，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳提醒，家屬務必按照醫囑，按時供藥、換藥、翻身、拍背，避免痰液卡住氣管。如患者自行拔掉鼻胃管，建議請居家護理所協助，自費一、兩千，解決問題。

陳玉鳳指出，年節期間可出院的患者，病情多屬穩定，且離院前，護理師均給予衛教，家屬不用過於緊張。最需記得的是灌食技巧，患者需採半坐姿，不能躺著，否則一灌，就容易嗆到，甚至引發吸入性肺炎。再者，臥床病人應每二小時翻身、拍背一次。

陳玉鳳建議，天冷在家時注意保暖，盡量不要外出，如果患者身體不適，應至醫院急診。家中如有人感冒生病，務必戴口罩避免感染。

年長患者不需天天擦澡，建議二至三天以熱水擦澡一次，或擦拭重點部位就好。如使用尿布、尿管，則需天天清潔。如果鼻胃管脫落，重新裝回的難度較高，建議請居家護理所協助，自費約一五○○至二○○○元。

家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋表示，住院患者短暫返家期間，家人應該一起照護，不要將照顧責任壓在同一個人的身上，更應避免互相指責，讓回家的長輩可以開心過好年。