護理師：共同照護 糾紛難歸責

「住院整合照護」試辦三年，衛福部明年起正式推動。部分臨床護理師表示，護佐能力有限，無法提供真正幫助，且兩者共同照顧病人，一旦出現醫療糾紛，責任歸屬應如何釐清。建議醫院培訓護佐專業能力，並負起監督及管理之責。

家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋表示，住院整合照護試辦以來，急性一般病床涵蓋率僅約百分之六，建議衛福部應挹注更多經費，並提出更多誘因，讓更多醫院及照服員願意投入此政策，期盼二○二七年病床涵蓋率達到百分之百。

張筱嬋建議，護佐人力運用應採分級、分流，在醫院照顧病人與居家照顧不同，突發狀況較多，護佐應有更多的醫療知能，重視團隊合作。因此，除了基本照護工作，醫院應針對不同的科別需求，提升護佐的專業能力，衛福部應研擬配套措施，落實照顧品質。

住院整合照護上路之後，不少臨床護理師擔心，醫院高層可能認為花錢聘用護佐，減輕了護理師照顧壓力，而讓護理師照顧更多病人。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，院方可能為了節省人事成本，而阻擋護三班護病比入法，衛福部應加快腳步，保障護理師工作權益。

不少醫院為留住護理師，給予較高年終獎金，更提供新進年輕護理師較高的起薪，陳玉鳳表示，醫院理應更重視資深護理師，調高薪資待遇，因為資深專科護理師才是醫院照顧病人主力，而新進人員是無法完全撐起照顧病人的一片天。

「資深護理師持續流失，對整體醫療照護環境不是好事。」陳玉鳳說，如果沒好的待遇、職場環境，在受到家庭、孩子等影響下，資深護理師可能離職、轉業。衛福部應有通盤人力考量，擬定合適的照護配套政策，避免人才流失、關床等問題層出不窮。