家屬經驗 選護佐而非看護

「在我最孤獨無望時，小幫手（護佐）有如一場及時雨，幫助了我們，十分感恩」六十八歲高女士表示，先生去年五月到台大醫院接受腰椎手術，術後住院期間，需有人陪伴照護，但她於六年前因跌倒，右手骨折，手使不上力，所幸在護佐協助下，減輕負擔，而先生也得到妥善照顧。

高女士的夫婿今年七十一歲，六年前疑似小中風，在辦公室突然昏倒在地，造成腰椎、頸椎受傷，隨著年齡漸長，日益痛苦，連走路都成問題。去年五月到台大醫院就醫，在醫師評估下，接受外科手術。

高女士表示，自己和先生並無子嗣，彼此陪伴，老老照顧，但她右手曾經骨折，平時無法用力，提重物，身體狀況也不好。先生接受神經科外科手術後，一開始住院時，原本計畫申請看護，但看護已無名額，最後申請護佐照顧。

高女士說，護佐兩人一組，每二小時輪流到病房幫先生翻身、拍背、檢查身上管路、監控手術後尿液情形，一天費用九百元，住院九天自費八一○○元，感覺非常值得。如果聘用醫院看護人員每天薪資二八○○元，九天就需二萬五二○○元，省下一萬七一○○元，減輕經濟負擔。

高女士指出，先生出院後返家休養，為照顧方便，聘用外籍看護，今年一月先生至台大醫院接受頸椎手術，卻還是選擇護佐協助，並沒讓外籍看護陪同至醫院，原因是護佐比外籍看護更熟悉醫院體制，且了解病人最迫切的需求，立即提供幫忙，且半夜仍定期巡房，讓家屬更為安心。

不過，護佐一班只有二個人，同時負責不同樓層的患者，如遇到突發狀況，往往找不到人即時處理。高女士說，曾有一次先生想拔掉尿管，自己如廁，當時她束手無策，急需人員協助，呼叫多次，護佐才來到病床旁，協助安撫。

她期盼醫院盡量充足護佐人力，提供及時協助，更希望現身說法，讓更多病家瞭解住院整合照護的好處，讓此制度永續，造福更多病人。