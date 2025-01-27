住院整合照護試辦 涵蓋率低

近三年衛福部推動「住院整合照護」試辦計畫，參與醫院及病床數逐年增加，但涵蓋率偏低。專家認為，這與傳統陪病文化有關，長輩生病住院，子女就應親自照顧，否則常被扣上不孝罪名。如能落實「探病不陪病」，將減輕照顧者身心負擔。

衛福部統計，一一一年共四十家醫院參與住院整合照護試辦計畫，去年增至一一一家，病床數從二八四七床，逐年上升至五三七六床，有機會參與此試辦計畫的住院患者中，約有四成選擇共聘護佐照護。

住院整合照護試辦計畫可減輕病家經濟負擔，讓照顧者輕鬆許多，但為何執行狀況不如預期？成功大學護理學系特聘教授、台灣護理學會副理事長陳靜敏表示，主因在於陪病文化，不少民眾認為家人生病，就應該親自照顧，甚至有些長輩覺得，子女沒來醫院照顧，就是不孝。

陳靜敏指出，受少子女化影響，台灣社會家庭結構改變，能夠至醫院照顧住院家人的照顧者愈來愈少，如果硬要做到「盡孝」，子女們就可能選擇離職。事實上，住院整合照護制度聘用護佐人員，提供服務，應比家人更為專業，與其將孩子綁在病榻陪病，不如讓孩安心探病就好。

住院整合照護在國外推行許久，但台灣卻遲遲無法順利推動，另一個原因為健保給付費用不足、護佐人力不足。目前護佐主要來源為醫院自聘、外包、和仲介合作，但在薪資差不多情況下，許多照服員寧願留在社區。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，不少醫院無法聘用到足額的護佐，正因大部分照服員不想擔任病房護佐，時間被綁住，工作又累。相較之下，在社區照護失能者，陪伴就醫、身體清潔、料理三餐，相對輕鬆、自由。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，病人家屬對於「住院整合照護」試辦計畫興趣缺缺，原因可能是照顧對象的病情並非重症，也不複雜。而護佐提供的照護是病人「必要」照顧，不是「想要」照護。

如何解決護佐人力短缺問題？蔡淑鳳表示，歡迎本國籍看護人員、尚未取得護理師證照的人員，或已取得護理師證照，正在就讀二技者，以及在台灣已待滿六年的外籍看護工等踴躍加入護佐行列。該計畫明年擴大辦理，需要更多人力，希望病床涵蓋率從現在百分之六增至百分之五十，後年至百分之七十，目標為百分之百，讓改變傳統「陪病文化」，讓住院患者家人「探病不陪病」，無須離開職場。