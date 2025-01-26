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住院整合照顧如「天旱及時雨」 病患家屬：這點比看護好

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
病患家屬高女士指出，先生住院時，獲得護佐很大的幫忙，原因是護佐熟悉醫院體制，了解病人最迫切的需求，可以立即提供幫忙。圖為護佐（右）工作情形。記者蘇健忠／攝影
病患家屬高女士指出，先生住院時，獲得護佐很大的幫忙，原因是護佐熟悉醫院體制，了解病人最迫切的需求，可以立即提供幫忙。圖為護佐（右）工作情形。記者蘇健忠／攝影

「在我最孤獨無望時，小幫手（護佐）有如天旱時的及時雨，幫助了我們，我十分感恩」。68歲的高女士說，她先生去年5月到台大醫院進行腰椎手術，但6年前她在辦公室滑倒，右手骨折，手使不上力，無法照顧先生，所幸申請護佐協助，減輕自己負擔，先生也獲得很好的照顧。

高女士的先生，今年高齡71歲，約6年前，疑似小中風在辦公室突然昏倒在地，雖然自行甦醒，但造成腰椎、頸椎受傷，隨著年齡漸長，愈來愈不舒服，去年5月到台大醫院進行手術。高女士說，她和先生沒有孩子，屬於老老照顧，但她右手曾骨折，平時無法用力、負重，身體也不是很好，原本要申請看護照顧先生，但看護已經沒有名額了，而申請護佐照顧。

高女士先生，去年5月手術後，入住在台大醫院神經外科病房，高女士說，護佐為2人一組，每2小時輪流到病房幫先生翻身、拍背、檢查身上管路，一天費用900元，共住院9天自費8100元，「感覺非常值得」，相較台大醫院看護人員一天薪資2800元，9天為2萬5200元，省下1萬7100元，減輕許多經濟負擔。

高女士指出，先生去年住院時，獲得護佐很大的幫忙，雖然，出院後為照顧方便，還是請了外籍看護，但今年1月先生又到台大醫院進行頸椎手術，同樣申請護佐協助，原因是護佐比外籍看護更熟悉醫院體制，了解病人最迫切的需求，以立即提供幫忙，且看護晚上也需要休息，護佐在半夜還是會來巡房。

不過，護佐一班只有2個人，並同時負責不同樓層的患者，如果遇到突發狀況，往往找不到人處理，不像有些病人有聘請外籍看護，可以協助處理。高女士說，先生住院時，有一次十分想拔掉尿管，自己上廁所，高女士如何都安撫不了，束手無策，急需人員協助，找了半天，才找到護佐協助安撫。期盼醫院可以充足護佐人力，提供及時的協助，也希望自己現身說法獲得的實質幫助，讓這好的制度可以永續。

外籍看護

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