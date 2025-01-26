保障護理師住院整合照護權益 民團籲：三班護病比速入法

「住院整合照護試辦計畫」上路三年，衛福部明年起正式推動。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，該計畫實施後，減輕了護理師及病患家屬照顧壓力，但有護理師認為，護佐能力有限，無法提供真正幫助，且兩者共同照顧病人時，一旦病人出現問題，照顧責任歸屬應如何釐清，也是護理師在意的，呼籲醫院應對護佐負起監督及管理責任。

陳玉鳳說，住院整合照護上路後，臨床護理師也常擔心，醫院高層可能認為已經減輕了護理師的照顧壓力，應讓護理師照顧更多病人，尤其三班護病比尚未入法，院方可能為了節省人事成本，更加阻擋護病比入法，衛福部應盡速將三班護病比入法，保障護理師工作權益。

家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋說，住院整合照護試辦計畫上路以來，急性一般病床涵蓋率僅約6%，衛福部應挹注更多經費，同時提出更多誘因，讓醫院願意投入，期盼2027年病床涵蓋率應達到100%。

張筱嬋指出，護佐人力運用應採分級、分流，因在醫院照顧病人與居家照顧不同，突發狀況很多，護佐須對醫療有更多知能，並重視團隊合作，因此，護佐除了基本的照護工作，也應針對不同的科別需求加以受訓，衛福部應研擬配套措施，落實照顧品質。

目前各醫院為留住護理師，多給予較高的年終獎金，同時給予新進護理師較高的薪水，陳玉鳳說，醫院更應重視資深護理師，並給予相同的薪資待遇，這些人才是醫院照顧病人主力，新進人員是無法完全撐起照顧病人的一片天。

「資深護理師持續流失，對整體醫療照護環境不是好事。」陳玉鳳說，如果沒有給予好的條件，資深護理師受到家庭、孩子的影響，十分容易離職、轉業，衛福部應要有通盤的人力考量，以擬定合適的照護配套政策，避免人才流失、關床問題層出不窮。