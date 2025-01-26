年節期間住院病人返家過年 專家揭五大照顧重點多注意

年節期間，各醫院縮減護理師人力，許多病情穩定的病人需家屬接回照顧。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，「照顧家人沒有困難的問題，只有做不做的問題」，只要遵照醫囑，按時服藥、換藥，外出時須戴口罩，而臥床病人應每2小時翻身、拍背一次，照顧應無太大問題。

陳玉鳳指出，年節期間可以出院的病人，病情多屬穩定，家屬接病人回家後，按照醫囑按時服藥、換藥、翻身、拍背，讓痰順利排出，避免痰卡住氣管，如果患者需要灌食，患者離院前護理師都會衛教，不需擔心，但需記得灌食時，患者必須是半坐姿，避免灌食食嗆到，最近天冷在家時要多注意保暖，應盡量不要外出。

年節期間，剛出院返家的病人，由於身體較為虛弱，外出拜年、旅遊，陳玉鳳建議，外出時要戴口罩，家中有人生病也最好戴上口罩，避免交叉感染，如果真的身體不適，應到醫院急診就醫治療。

陳玉鳳說，年長患者皮膚分泌油脂少，如果沒有流汗，不需要天天擦澡，可能2至3天用熱水擦澡一次，或擦拭重點部位就好，但有使用尿布、尿管，仍須天天清潔。陳玉鳳以照顧失智媽媽的經驗來說，媽媽有時3至5天都不願意洗澡，如果沒有流汗的話，其實沒有太大的關係，陳玉鳳的媽媽已於去年高齡86歲時離開人世。

「照顧家人沒有困難的問題，只有做不做的問題。」陳玉鳳表示，許多照顧者覺得照顧家人不容易、心中害怕及恐懼，這時也可以尋求居家護理所協助，可能自付一些費用，由專人到家服務，像是她失智的媽媽有時會自行拔掉鼻胃管，她不想讓媽媽舟車勞頓到醫院，就請家護理所協助，自費約1500至2000元，由專業人員將鼻胃管插回或更換。

陳玉鳳說，家屬如果不想要自費，就是將患者送到醫院急診，但急診有掛號費，等待時間的成本，甚至是耗用醫療資源，就看個人如何考量。

家庭照顧者關懷總會公關副主任張筱嬋說，年節期間，住院患者回家，由於家人們可能都在忙著過年，在照顧生病的家人上，彼此應互相協調、幫忙，多表達關心，不要把照顧責任壓在同一個人的身上，更避免互相指責，讓回家的長輩可以過好年。