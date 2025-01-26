住院整合照護計畫明年正式上路 衛福部：涵蓋率增至50%

台灣今年步入超高齡社會及少子化影響，常見一人住院、全家累倒。衛福部民國111年推動住院整合照護試辦計畫，至今3年。衛福部表示，明年（115年）正式辦理，病床涵蓋率從現行6％增至50%，後年增至70%。民團對此樂觀其成，但仍需研擬護佐訓練等課程。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，住院整合照護計畫針對入住急性一般病床的病人，安排照護輔佐人力（簡稱護佐），為結合不同於護理師專業的創新服務模式，替病人提供完整照護服務；起因是新冠肺炎疫情間，照服員仍可在醫院活動，此因素占院內感染3成比例，而建立管理機制。

蔡淑鳳指出，全國每年住院平均350萬人次，平均住院9.5天，家人住院時，家屬常聘請一對一看護人員照顧，一天費用約2500至3500元是沉重的負擔，該計畫提供病人住院期間的5大必要照護服務，包括身體清潔與舒適照護、排泄照護、膳食、活動、安全維護等。為減輕民眾壓力，每張病床給付健保點值750點，民眾最多自付1050元。

住院整合照護試辦計畫今年編列5.6億元，涵蓋急性一般病床約8.4萬多床的6％，達5376床；3年來，民眾使用率年從14%增至40%。今年預算從健保總額挪出，以公務預算支應，降低健保負擔。

衛福部最新統計，新制上路後，去年第二季護理人員滿意度達83.1%，主要認為可以減少照護負擔達33.3%最高，其次為可以專注護理工作為20.1%、與護佐合作照顧及建立夥伴關係占15.2%；但也認為照護輔佐人力的服務態度及技巧需加強為29.2%、應須監督護佐工作增加工作負荷占16.2%、護佐人力不足占12.3%。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，臨床觀察，護理師常反應護佐未受過專業訓練，對感染管控觀念不足，比如說照顧完病人後未落實洗手，有可能接觸到病菌又帶到下一床，造成院內感染，或是行動不便的人在復健時，沒有做好擺位等動作，也可能增加病人骨折的風險。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，護佐可能需要跨科照顧病人，這時不同單位間的溝通十分重要，建議由醫院副院長層級以上的擔任協調角色，對於衛福部將提升涵蓋率，家總樂觀其成。

蔡淑鳳說，護佐多為照服員轉任，但醫院臨床照顧模式與長照機構、居家照護不同，與護理師一起工作也需磨合，目前要求醫院應建立自訓自用制度，去年已有桃園長庚、基隆長庚等6家醫院提出強化護佐教育訓練，包括感染管控、協助患者翻身及拍背等照顧，提升護佐專業程度，往後也將給予護佐證照，留住人才，今年3月起會舉辦說明會，鼓勵各醫院踴躍參加。