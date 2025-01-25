無視監院糾正再增1醫學中心…全台達23家 衛福部：研擬取消上限

衛福部昨天公布中、南、東及高屏區醫院評鑑結果，高屏區的義大醫院升格為醫學中心，全台醫學中心總計達廿三家，三月起，義大部分負擔將調高收費，門診四二○元、急診七五○元。衛福部去年未依規定，增設台北區兩家醫學中心，遭監察院糾正，昨再次破例增設；衛福部回應，義大醫院已經達醫學中心標準，未來擬取消醫學中心名額上限，最快一一六年適用評鑑新制。

衛福部趕在農曆年前公布醫院評鑑結果，總計核定十一家醫學中心、兩家準醫學中心。高屏區的高雄義大醫院，從準醫學中心升格為醫學中心，台大醫院雲林分院以及大林慈濟醫院，從區域醫院調整為準醫學中心；首度角逐醫學中心評鑑的嘉義基督教醫院，維持原區域醫院分級。

義大醫院升格為醫學中心以後，三月起，未經轉診者的部分負擔從單次可收二四○元，調升至四二○元、急診從四百元，調升至七五○元，若加上義大醫院自訂的掛號費用，單次門診收費五七○元、單次急診收費直接破千，達到一○五○元。

依規定，高屏區醫學中心的名額僅有三家，已取得醫學中心資格者分別為高雄榮總、高醫附醫中和紀念醫院、高雄長庚，但此次並未有排名的異動，而是直接增加義大醫院為高屏區第四家，也是全台第廿三家醫學中心。

衛福部長邱泰源表示，義大醫院已連續七年為準醫學中心，此次醫院評鑑結果為優等，已達醫學中心標準，義大醫院所處位置，可照顧大高雄山區、澎湖及屏東縣等醫療弱勢區域，升格有助提升醫療品質、平衡醫療資源落差。

衛福部去年公布北區、台北區醫院評鑑結果，依規定，台北區醫學中心家數應為八家，但衛福部打破規定，直接增加兩家醫學中心，分別是台北慈濟以及衛福部立雙和醫院。監察院去年以此糾正衛福部，但衛福部無視糾正，仍增設高屏區一家醫學中心。

和信醫院董事長黃達夫批評，國內醫學中心太多，分布也不均，造成醫療品質下降、醫療費用增加，更造成醫療資源浪費，簡直是「醫療亂象」。

衛福部醫事司長劉越萍說，監察院提出糾正後，已著手醫院評鑑制度的修正，研擬取消醫學中心額度上限，去年起搜集各界意見，最快下個評鑑年，即一一六年正式上路；邱泰源強調，各級醫院評鑑須落實「有升、有降」的評鑑制度，以維護醫學中心及各級醫療應有的醫療品質。