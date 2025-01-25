醫院評鑑淪升格工具 醫界轟政府扭曲醫療體系

依現行規定，醫學中心設置比率以人口為標準，每兩百萬人一家為限。和信醫院董事長黃達夫表示，醫學中心分布應考量急重難罕病人分布，而非以人口作標準，政府未妥規畫，醫院評鑑也失去保障病人安全、醫療品質功能，淪為醫院升格醫學中心工具，在沒有實證基礎下，若醫學中心所在地區急重難罕需求低，徒增健保支出、病人花費。

黃達夫說，台灣醫療體系完全扭曲、不合理，醫學中心太多，分布也不均，造成醫療品質降，醫療費用增、更造成健保資源浪費，衍生醫療亂象，而造成此現象主因是健保未制定強制分級醫療制度，加上醫院層級愈高、給付愈多，全台醫院都以升格醫學中心為目標，衛福部卻鼓吹分級醫療，根本自相矛盾，「健保卅年後，台灣醫療體系愈來愈扭曲」。

「台灣醫院評鑑早已偏離其核心價值。」黃達夫表示，醫院評鑑目標是「保護病人安全、確保醫療品質」，不分層級醫院標準應一致，國內現行情況卻以醫院評鑑作為分級標準，加上官員沒有擔當，無法針對醫療品質、病人安全管理上相對不好的醫院解除醫學中心資格，導致家數不斷上升。

黃達夫說，台灣應建立獨立且專業的第三方評鑑機構，由公正專家評鑑，取代由醫事人員評鑑醫事人員現況，不受醫界與官方操弄，才能促進醫院追求進步，讓病人更安全、醫療品質更好；目前醫院評鑑只是為增加醫學中心，讓健保支出增加、民眾花更多錢就醫，「有弊無利，何必勞師動眾？」