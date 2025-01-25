全台資源落差大 專家促醫學中心設偏鄉院區

高雄義大醫院升格醫學中心，全台醫學中心數目達廿三家，數量擴張備受質疑，衛福部強調此決定是為平衡區域醫療資源落差。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，參考國際標準，台灣可設置廿四家醫學中心，義大醫院升格後，應積極在離島、偏鄉設立院區，服務醫療資源稀缺地區，才能彌補資源落差。

國際建議每一百至一五○萬人口設置一家醫學中心，依台灣人口推算，目前平均每一○五萬人配置一家醫學中心，仍屬合理範圍。洪子仁說，以全台兩千四百萬人計算，醫學中心家屬最多可達廿四家，台灣醫學中心不患寡、患不均，政府應定期檢討醫學中心家數及區域，確保醫療資源分配平等合理，並強化地區醫院與醫學中心間轉診系統。

洪子仁表示，北部地區醫學中心逾十家，換算每七十五萬人口就有一家醫學中心，反觀高屏地區，每家醫學中心必須服務一二一萬人，負擔為北部一點六倍，且位置集中在高雄市區，無法充分覆蓋原高雄縣山區偏鄉與鄰近離島等醫療資源極度不足地區。

高屏地區人口快速老化、疾病複雜度增加，根據內政部統計，高雄市在六都中民眾平均壽命最低。洪子仁表示，義大醫院升格醫學中心，可獲得更多醫療資源，應配合執行國家醫療衛生發展目標，加強偏鄉離島「衛星醫院」設置，不該只在都會人口稠密地區設置院區，應在離島、山區等醫療資源稀少處布點服務民眾。